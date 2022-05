Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Triatlon ajuta de mai bine de doua saptamani 8 sportivi si doi antrenori din Ucraina, care se pregateau in Harkov. In orasul in care s-au nascut nu mai au nimic, iar ei nu au unde sa se mai intoarca, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Federația Romana de Triatlon ajuta de mai bine de doua saptamani 8 sportivi și doi antrenori din Ucraina, care se pregateau in Harkov. In orașul in care s-au nascut nu mai au nimic, iar ei nu au unde sa se mai intoarca. Daryna Moskalenko, singura sportiva majora din. Lotul aflat la izvorani, și speranța…

- David Popovici (17 ani), cunoscutul inotator roman, a dezvaluit cum i-a ajutat, impreuna cu Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern, pe sportivii refugiați din Ucraina. In urma cu mai bine de o luna, pe 13 martie, Popovici anunța ca este dispus sa-i ajute pe sportivii din Ucraina care ajung…

- Razboi in Ucraina, ziua 46. Un convoi militar de 13 km, la est de Harkov, indica pregatiri pentru o noua ofensiva rusa. Odesa a anunțat stare de asediu de sambata seara pana luni dimineata. In paralel, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou general.…

- Douazeci de hocheisti ucraineni, cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani, se vor antrena pe gheata Patinoarului Olimpic din Brasov, a anuntat clubul local Corona pe site-ul sau oficial. Un grup de 33 de copii din Harkov, Kiev si alte orase din Ucraina au sosit, de curand, la Brasov, refugiindu-se din calea…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Universitații Dimitrie Cantemir din Targu Mureș, Mara Toganel, prefectul județului Mureș a anunțat ca va fi alaturi de elevii refugiați din Ucraina, care sunt cazați in caminul studențesc al Universitații Dimitrie Cantemir. ,,Peste 20 de elevi refugiați…

- Asociația Mișcare de Tabara Yuppi cu sediul in Cluj-Napoca și puncte de lucru in Oradea și Targu Mureș se implica in oferirea de ajutor pentru refugiații din Ucraina. Viața lor s-a schimbat de pe o zi pe alta și sunt intr-o situație dificila in aceste momente. Membrii asociației organizeaza activitați…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, anunta ca autoritatile locale pregatesc mai multe scenarii pentru eventualitatea in care ar fi necesar sa acorde adapost persoanelor refugiate din Ucraina. El si-a exprimat speranta ca conflictul dintre Rusia si Ucraina nu va escalada, iar tara noastra…