SPORTIVII scapă de RESTRICȚII! Pot merge la sală Activitațile din salile de sport și cele de fitness sunt oprite incepand de astazi in localitațile cu o rata de incidența mai mare de 4 la mie insa masura nu se aplica salilor destinate antrenamentului sportivilor de performanta. Decizia a fost luata de Guvern, in ședința de ieri, la propunerea CNSU. Raed Arafat a facut anunțul. Mai avem sau nu voie sa ieșim din localitați? Lista restricțiilor adoptate de Guvern S-a propus modificarea și completarea masurilor adoptate pentru prevenirea raspandirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada starii de alerta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

