- Incidentele dintre suporterii Fiorentinei si ai lui West Ham United de la finala Europa Conference League de miercuri seara de la Praga au dus la 23 de arestari, potrivit unui nou raport publicat joi de politia ceha, scrie AFP.Douazeci si doi de italieni si un englez au fost arestati, a declarat…

- Programul FootbALL, lansat de UEFA, este dedicat diversitații și incluziunii in fotbalul european iși propune sa scoata in evidența rolul pe care fotbalul il are in a genera schimbare sociala in toate comunitațile europene.Programul este structurat pe baza a trei componente principale – Campania,…

- Romania va fi reprezentata la Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics de la Berlin, cel mai mare eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilitati intelectuale, de 31 de sportivi si 16 antrenori, staff tehnic si medic."Ne bucuram sa participam la cea de-a 27-a editie a Jocurilor Mondiale Special…

- Sportivii suceveni s-au numarat din printre protagoniștii Campionatului Național de Qwan Ki Do pentru copii și juniori, probele de Song Luyen și Giao Dau, tehnica și lupta. La competiția au luat startul peste 500 de copii de la cele mai bune cluburi din Romania. Și dea aceasta data sportii de la Clubul…

- Este Ziua Mondiala a Sindromului Down, o boala genetica cromozomiala, provocarea din 2023 a Special Olympics Romania este #FiiSocksy, poarta șosete desperecheate și Ajuta un Campion sa ajunga la Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics de la Berlin! De Ziua Internaționala a Sindromului Down (marți,…

- Consiliul Județean Bacau va sprijini delegația care va participa la Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics de la Berlin in iunie. Anunțul a fost facut de Valentin Ivancea, președintele CJ, cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down. Delegația este formata din Darius și Ilinca, persoane cu sindromul…

- De Ziua Internaționala a Sindromului Down (marți, 21 martie), #FiiSocksy, poarta șosete desperecheate și Ajuta un Campion sa ajunga la Jocurile Mondiale de Vara Special Olympics de la Berlin! Aceasta este provocarea din 2023 a Special Olympics Romania, pentru a celebra faptul ca suntem diferiți. De…