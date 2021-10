Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Andrews, seful statului Victoria, a anuntat ca sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open 2022. Novak Djokovic refuza sa spuna daca s-a vaccinat. Sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open, a anuntat seful statului Victoria,…

- Australia Open, turneu care va avea loc la Melbourne intre 17 și 30 ianuarie 2022, s-ar putea disputa fara o parte dintre sportivii de top, din cauza pandemiei de coronavirus care ține in alerta autoritațile locale, informeaza DigiSport.Premierul statului australian Victoria, Daniel Andrews, a anunțat,…

- Daniel Andrews, șeful statului Victoria, lasa puține speranțe sportivilor nevaccinați sa joace la Australian Open 2022. Novak Djokovic, unul dintre cei care s-au declarat împotriva vaccinurilor împotriva Covid-19, se vede astfel nevoit sa ia o decizie daca vrea cu adevarat sa-și apere titlul…

- Sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open, a anuntat seful statului Victoria, Daniel Andrews, conform news.ro "Nu cred ca jucatorii nevaccinati vor obtine viza pentru a veni aici. Dar, daca o vor obtine, sigur vor sta in carantina mai multe saptamani", a…

- Guvernul statului Victoria a anunțat regulile pentru Australian Open 2022: protocolul pentru sportivi presupune vaccinarea acestora pâna la sfarșitul lunii noiembrie. Cu 20 de titluri de Grand Slam la activ, la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal, Djokovic poate rata turneul din ianuarie…

- Orasul australian Melbourne a stabilit luni un nou record pentru cel mai mare interval cumulativ de timp petrecut in lockdown de o localitate urbana din cauza pandemiei, informeaza DPA, citata de Hotnews . In total, locuitorii de aici au stat 246 de zile in izolare și inca sunt in carantina. Anterior,…

- Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a postat pe twitter un mesaj interesant despre Australian Open, primul Grand Slam al anului. „«Guvernul statului Victoria obliga pe toți sportivii profesioniști sa se vaccineze» Știu ca asta se refera in primul rand la sportivii și echipele…

- Simona Halep a declarat ca nu va participa la viitoarea ediție a Australian Open daca autoritațile din aceasta țara vor impune din nou o carantina stricta, informeaza News.ro , care citeaza site-ul welovetennis.fr. ”In cazul unei noi carantine stricte, cred ca nu vor veni mulți jucatori, dupa parerea…