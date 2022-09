Stiri pe aceeasi tema

Sportiva americana Jessica Pegula, locul 8 WTA, s-a calificat in premiera in sferturi la US Open, dupa ce a trecut de sportiva ceha Petra Kvitova, numarul 20 mondial, scor 6-3, 6-2.

- Reputatul gazetar Cristian Tudor Popescu a adus in discuție, la podcastul „Profu’ de Sport”, unul dintre cele mai palpitante meciuri ale anului din tenisul masculin, și anume „sfertul” de la Wimbledon dintre Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) și americanul Taylor Fritz (24 de ani, 12 ATP). ...

- Rafael Nadal (36 de ani, locul 4 ATP) a caștigat un adevarat thriller in sferturile de la Wimbledon, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4) cu Taylor Harry Fritz (24 de ani, locul 14 WTA). Așadar, semifinalele Wimbledon 2022 de pe tabloul masculin sunt Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) - Cameron Norrie…

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP), triplul detinator al titlului de la Wimbledon, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului londonez. „Nole“ l-a invins duminica pe Tim van Rijthoven (25 de ani, 104 ATP), scor 6-2, 4-6, 6-1, 6-2, in optimile de finala. Meciul a fost extrem de disputat,…

- Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, se confrunta luni, 4 iulie, cu Paula Badosa, in Spania. Meciul cu jucatoare iberica, 24 de ani, 4 WTA, supranumita noua Maria Șarapova, atat pentru calitațile sportive, cat și pentru cele fizice, are loc de la 17.30, pe Terenul Central de la Wimbledon, scrie Gazeta…

- Simona Halep incearca sambata sa ajunga in turul al patrulea de la Wimbledon 2022: fosta lidera WTA va juca impotriva polonezei Magdalena Frech. Mai mulți favoriți vor intra in arena in a șasea zi de concurs de la All England Club: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas (duel spectaculos cu Nick Kyrgios),…

- Simona Halep, locul 18 WTA, va evolua, joi, in turul doi la Wimbledon, contra belgiencei Kirsten Flipkens, locul 190 mondial. Meciul se va disputa pe terenul 2, nu mai devreme de ora 19.00. Tot pe terenul doi, de la ora 13.00, Irina Bara, locul 122 mondial, va evolua contra spaniolei…

