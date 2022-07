Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii din Rusia si Belarus ar putea primi interdictia de participare la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, ca urmare a invaziei armatei ruse in Ucraina, a anuntat unul dintre cei mai vechi membri ai Comitetului International Olimpic (CIO), Sir Craig Reedie, informeaza Reuters, potrivit…

- Unul dintre cei mai vechi membri ai Comitetului International Olimpic (CIO), Sir Craig Reedie, susține ca sportivii din Rusia și Belarus ar putea fi interziși la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

- In luna februarie, CIO a recomandat federatiilor sportive internationale sa elimine din competitiile lor sportivii din cele doua tari.Sportivii din Rusia si Belarus ar putea primi interdictia de participare la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, ca urmare a invaziei armatei ruse in Ucraina,…

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…

- Ambasada SUA din Republica Moldova a emis o alerta de securitate pentru cetațenii americani aflați in Transnistria. De asemenea, Bulgaria le cere cetatenilor sai sa paraseasca urgent Republica Moldova. „Pe 25 și 26 aprilie au fost explozii in Tiraspol și langa Mayak, in regiunea separatista Transnistria.…

- Ambasada Frantei in Ucraina, care a fost transferata la Liov (vest) la inceputul lunii martie dupa lansarea ofensivei ruse, se va intoarce la Kiev, dupa cum a anuntat diplomatia franceza joi seara, potrivit AFP. „Aceasta relocare va avea loc foarte curand si va face posibila aprofundarea sprijinului…