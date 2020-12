Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Deva a aprobat suma pentru achiziționarea tabletelor The post TABLETE ELECTRONICE PENTRU ELEVII DEVENI Consiliul Local Deva a aprobat suma pentru achiziționarea tabletelor appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un tanar hunedorean a fost premiat de Ministerul Afacerilor Externe. Gabriel Zvinca este un tanar hunedorean care este caștigatorul premiului „Tanarul ambasador al Romaniei”, in cadrul concursului organizat de Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe. Gabriel Zvinca, in varsta…

- Ieri, polițiștii au efectuat controale la zeci de instituții publice din Deva The post CONTROALE LA INSTITUȚII PUBLICE Ieri, polițiștii au efectuat controale la zeci de instituții publice din Deva appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Candidatul Partidului Social Democrat la Primaria orașului Abrud a votat foarte de dimineața, in jurul orei 07:20, la secția de votare Nr. 115 din cadrul Liceului „Horea, Cloșca și Crișan”. La ieșirea de la urne acesta ne-a declarat urmatoarele: „Am votat pentru continuarea proiectelor incepute, dar…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca in acest dosar se fac cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. "La Parchetul de pe langa…

- Invitați: Ioan Emanuel CLEJ, candidat ALDE pentru Primaria municipiului Deva și Ștefan Ioan TIRITEU, candidat ALDE pentru Consiliul Local Deva The post ALEGERI LOCALE 2020 – 24 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Alin Ciprian NUȚ, candidat independent pentru Primaria municipiului Deva https://youtu.be/iJYocPwPrSg The post ALEGERI LOCALE 2020 – 22 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Florin Nicolae OANCEA, candidat PNL pentru Primaria municipiului Deva https://youtu.be/aLDPR8db_bk The post ALEGERI LOCALE 2020 – 21 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .