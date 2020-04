Sportivii de la CSŞ 1 Timişoara aşteaptă reluarea competiţiilor Pauza competitionala cauzata de pandemia de coronavirus ii afecteaza si pe sportivii de la CSS 1 Timisoara. Activitatea este intrerupta din 13 martie, de atunci ei pregatindu-se acasa dupa programe primite de la antrenori... The post Sportivii de la CSS 1 Timisoara asteapta reluarea competitiilor appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

