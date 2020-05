Dupa doua luni si jumatate de antrenamente acasa si programe trimise doar prin retelele sociale, respectand astfel prevederile legale adoptate in timpul crizei pandemice Covid-19, antrenorii si sportivii clubului CSM Corona Brasov se vor revedea dupa data de 31 mai. Antrenamentele sportivilor vor fi reluate in conditii speciale, clubul urmand sa se adapteze noilor cerinte impuse prin Ordinul Ministerului si Sportului, care se va da in aceasta saptamana. ...