Sportivii care participă la JO Tokyo, vaccinați Australia a inceput luni sa vaccineze contra Covid-19 sportivii care urmeaza sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza lefigaro.fr. Aproximativ 2.000 de sportivi si persoane din echipaj vor fi vaccinate impotriva Covid-19. Campioana la natatie Cate Campbell, care va participa la a patra Olimpiada, a fost printre primele voluntare. „Ne vom afla intr-o situatie inedita la Tokyo, dar speram ca prin acest mic pansament sa ridicam o greutate de pe umerii lumii”, a declarat ea, dupa ce a fost vaccinata la Brisbane. Deoarece campania de vaccinare din Australia acuza intarzieri comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

