- "Sportivii echipei Cuza Sport Braila au fost atacati, in prima instanta, de catre un agresor, fara niciun motiv sau conflict prealabil. Acestia au incercat sa calmeze spiritele si sa paraseasca locatia, moment in care un grup de opt-noua indivizi, asa cum reiese din imaginile video, s-au napustit asupra…

- Interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, zis Dasev, s-a predat poliției din Braila, luni dimineața, dupa ce numele sau a fost vehiculat in presa ca principal suspect in cazul baschetbaliștilor injunghiați pe o terasa din centrul orașului.

- Noi dezvaluiri, scrie Prosport, in cazul celor doi baschetbalisti americani injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din Braila. Conflictul ar fi pornit, se pare, dupa ce Darrel Bowie si Joseph McClain ar fi intrat in vorba cu iubitele a doi interlopi din oras. Mai mult, cei doi americani…

- Doi baschetbalisti americani au fost injunghiati pe terasa unui restaurant din orasul Braila din Romania. Reprezentantii clubului pentru care activeaza au precizat ca sportivii au fost atacati pe neasteptate, in timp ce stateau cu colegii lor.

- In nopatea de sambata spre duminica, doi americani de culoare, baschetbaliști la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacați, de mai mulți indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orașului.

- Doi baschetbalisti de culoare, jucatori ai clubului Cuza Sport, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din centrul Brailei, transmite Mediafax. Amandoi au ajuns la spital si au fost operati. Una dintre victime este in stare grava. Potrivit News.

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

