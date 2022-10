Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de racheta.…

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de racheta.…

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de racheta.…

- Moment istoric pentru cel mai nou sport recunoscut oficial in Romania, padelul. La mai puțin de trei luni de la recunoașterea oficiala de catre Ministerul Tineretului și Sportului, jucatorii de padel din Timișoara participa la cea mai importanta competiție continentala dedicata acestui sport de…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak, aflat la Timișoara, a primit o noua solicitare din partea Consiliului Județean Timiș de cedare catre administrația județeana a taberelor școlare. De asemenea, i s-a solicitat și sprijin pentru a susține derularea mai rapida a procedurilor legate…

- Saptamana Europeana a Sportului in Romania: Ce teme are in acest an și cum putem participa Saptamana Europeana a Sportului in Romania: Ce teme are in acest an și cum putem participa Saptamana Europeana a Sportului (SES) este o inițiativa a Comisiei Europene, menita sa promoveze sportul și activitatea…

- Dan Barna a participat, sambata, la o conferința de presa alaturi de primarul Dominic Fritz, pe tema caldurii, a crizei energetice și a inceperii noului an școlar. Este una din primele ieșiri ale fostului șef USR din ultima vreme. Conferința are loc la sediul USR Timiș, incepand cu ora 13:30, iar la…

- Cați bani o sa primeasca David Popovici de la Ministerul Tineretului și Sportului dupa ultimele reușite? La Campionatele Europene de Natație pentru juniori de la București, Romania a ocupat al treilea loc, ca numar de medalii. Daca mai era nevoie, David Popovici, fenomenul acestui moment, a demonstrat…