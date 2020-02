Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de miercuri, 29 ianuarie 2020, la nivelul Tribunalului Maramures a fost convocata Adunarea generala extraordinara a judecatorilor, in vederea formularii unui punct de vedere privind adoptarea proiectului de lege vizand abrogarea dispozițiilor legale care consacra pensia de serviciu.…

- De o zi plina au parte salvamontistii maramureseni in 2 ianuarie. Pe domeniile schiabile de la Suior si Cavnic au fost solicitati la 5 interventii. Acestia recomanda precautie pentru pasionatii sporturilor de iarna in zilele urmatoare cand se anunta un numar mare de turisti. Salvamontiștii din intreaga…

- Oamenii trebuie sa fie fericiti, nu sarbatorile! Asa s-au gandit politistii maramureseni in momentul in care au urcat in masini hotarati sa ajunga la familii cu nevoi. Cadourile oamenilor legii au urmat calea unor poteci intortocheate, spre case indepartate, tocmai in localitatea Magureni. In zona in…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis marti ca formatiunea nu sustine eliminarea indemnizatiilor de merit pentru artisti si sportivi si ca liderul Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor, Adrian Solomon, cel care a introdus aceste modificari, neavand mandat de la partid in acest sens. PSD va vota in…

- Alexandru Cazacu (CS Mioveni) si Andreea Fistyulof (CSM Arad) au castigat Cupa Romaniei la tenis de masa, desfasurata sambata la Arad, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa, potrivit Agerpres.In finala competitiei masculine, Cazacu l-a invins pe Paul Mladin (CS Topstar TT Constanta)…

- A devenit deja o tradiție ca, in preajma marilor sarbatori religioase, jandarmii maramureșeni sa sprijine anumite cazuri sociale. Acum, cu ocazia sarbatorii religioase dedicata Sfantului Ierarh Nicolae facatorul de minuni, ne-am propus sa aducem un strop de bucurie unei mame vaduve și celor 14 copii…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat, joi, la Craiova, Cupa Romaniei la spada feminin pe echipe, dupa ce a invins-o in finala pe CS Dinamo Bucuresti1 (Ana Maria Constantin, Andrada Ghica, Mihaela Leonte, Amalia Tataran), potrivit site-ului Federatiei Romane de...

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, intensifica in aceasta perioada actiunile pentru combaterea activitatilor ilicite in activitatea operatorilor economici autorizati pentru a efectua operatiuni de dezinfectie,…