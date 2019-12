Emiliano Sala, 28 de ani. Fotbalistul argentinian a decedat pe 21 ianuarie, cand avionul in care se imbarcase a cazut in Canalul Manecii. Jucatorul se transferase de la FC Nantes la Cardiff City pentru 17 milioane de euro. Corpul sau a fost gasit in epava avionului, pe 6 februarie, la o adancime 67 de metri, la circa 20 de kilometri de insula Guernsey. Intre cluburile Nantes si Cardiff exista o disputa legata de plata transferului. Gordon Banks, (...)