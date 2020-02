Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Catalina Axente a cucerit medalia de bronz, vineri seara, in limitele cat. 72 kg, la Campionatele Europene de lupte de la Roma, dupa ce a invins-o in meciul decisiv pe italianca Enrica Rinaldi. Catalina Axente a intrecut-o in sferturi pe frantuzoaica Kendra Augustine Jocelyne…

- Selecționerul echipei naționale, Mirel Radoi, a dezvaluit, la „Marius Tuca Show”, ca a intentionat sa se retraga de la echipa nationala in 2009, dupa eșecul cu Serbia, cand Romania a pierdut la cinci goluri diferența, anunța MEDIAFAX.Actualul selectioner spune ca dupa esecul cu Serbia, din…

- Este medaliata cu bronz la Campionatele Europene de Sala la saritura in lungime și calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceeași proba, dar are in palmares și un titlu mondial...la bob! Florentina Iușco este unul dintre cei 28 de atleți romani care vor participa la Campionatele Balcanice de…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu a cucerit medalia de aur la categoria 130 kg, la lupte greco-romane, marti seara, la Campionatele Europene de la Roma . Acesta l-a invins in finala pe georgianul Levan Arabuli, cu scorul de 6-1. Alin a reusit astfel cea mai mare performanta a carierei. Romanul a…

- Alin Alexuc-Ciurariu a obtinut, marti, medalia de aur la lupte greco-romane, la categoria 130 de kilograme, in cadrul Campionatelor Europene de la Roma, potrivit news.ro.Sportivul roman de 30 de ani l-a invins in finala, cu 6-1, pe georgianul Levan Arabuli. Alexuc-Ciurariu mai are in…

- Alexuc-Ciurariu mai are in palmares doua medalii europene de bronz, cucerite in 2018 si 2019. Aceasta este prima medalie a delegatiei Romaniei la actuala editie a CE. Germanul Jello Krahmer si ucraineanul Mikola Kuhmii au obtinut medaliile de bronz. Tot la greco-romane, la categoria 55 de kilograme,…

- Delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a doua, trei medalii la Campionatele Europene de Lupte, programate in perioada 10-16 februarie la Roma (Italia), a declarat presedintele Federatiei Romane...

- REȘIȚA – Anul 2019 a fost unul bun pentru Alina Vuc, luptatoarea reșițeana caștigand a doua medalie de argint la Campionatele Mondiale. Acum ea se gandește doar la Jocurile Olimpice. „Anul 2019 l-aș considera unul bun. Chiar daca am avut parte și de probleme, a trebuit sa ma operez la genunchiul drept,…