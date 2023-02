Stiri pe aceeasi tema

Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe, in ciuda tuturor avertismentelor internaționale. Aceasta operațiune va avea efecte dezastruoase pentru Delta Dunarii din Romania.

- Aripi pentru libertate, cu acest mesaj a venit Volodimir Zelenski la Londra in prima vizita in Marea Britanie dupa ce rușii au invadat Ucraina. Liderul de la Kiev vrea avioane de lupta, o cerința pe care britanicii, la fel ca francezii, nu o exclud.

- Prințul Harry este acum in prim-plan, dupa ce in lumea intreaga a inceput sa fie distribuit volumul sau cu memorii. Majoritatea britanicilor au susținut ca ducele de Sussex a pus Familia Regala intr-o lumina proasta și ca a exagerat cu dezvaluirile controversate. De asemenea, fiul cel mic al Regelui…

- Scandal uriaș intre doua modele celebre. Madalina Ghenea a decis sa o dea in judecata pe soția lui Dragoș Savulescu. Cunoscuta actrița internaționala este intr-un conflict deschis cu Angela Martini. Totul a pornit in urma cu o luna, dupa ce soția fostului acționar de la Dinamo a vorbit in termeni jignitori…

- Procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a trei oameni de afaceri si a unei firme, pentru „documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete” care au produs o frauda de 947.723 de lei, adica aproximativ 190.000 de euro, din fonduri europene, a transmis DNA intr-un…

- O femeie din Marea Britanie care era ingrijorata ca nou-nascutul ei nu semana deloc nici cu ea, nici cu tatal le-a cerut medicilor sa faca mai multe analize. Copilul a fost diagnosticat cu un sindrom cromozomial extrem de rar, relateaza The Independent.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au descins la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 intr-un dosarul penal deschis pentru acuzații de luare de mita și abuz &ic ...

- Vasile Boboc, un arheolog amator din Darmanești, a descoperit ramașițele a șase soldați romani care au luptat in Primul Razboi Mondial. In urma unei cercetari cu detectorul de metale, Boboc a gasit osemintele a șase soldați romani care au luptat in Al Doilea Razboi Mondial. Cei șase faceau parte din…