Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General ridica joi documente de la sediul central al City Insurance din București. Sunt vizate in primul rand documentele privind imprumuturile companiei de la banci din Elveția, despre care procurorii banuiesc ca ar fi fost fictive, scrie G4media . Valentin Ionescu, șeful Direcției Generale…

- Banii europeni ajuta la dezvoltarea comunitaților, dar mai mult decat atat, pot salva vieți. In perioada pandemiei, spitalele au putut accesa fonduri pentru pacienții bolnavi de Covid, dar nu numai. O suma uriașa a accesat in aceasta perioada de criza Departamentul Pentru Situații de Urgența, aproape…

- Ministrul Munci, Raluca Turcan, a vizitat unul dintre cele mai dezvoltate județe din Romania, Timișul. A discutat cu reprezentanții a doi angajatori puternici din Timișoara și a concluzionat ca sprijinul acordat de stat in perioada pandemiei, ducand la pastrarea a peste un milion de lei. Turcan s-a…

- Jerome Boateng a fost gasit vinovat la tribunal de violența conjugala și vatamare corporala, fiind amendat cu 1,8 milioane de euro Jerome Boateng, 33 de ani, fundașul central transferat in aceasta vara de la Bayern la Lyon, a fost gasit vinovat de violența conjugala și condamnat la plata unei amenzi…

- S-a aflat decizia definitva in dosarul in care omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, cunoscut drept unul dintre ”regii asfaltului” din Romania, a fost deferit justiției, de catre procurorii DNA, in dosarul privind construcția primului tronson din autostrada Nadlac – Arad.…

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de inchisoare pe o femeie de 60 de ani de origine romana, dar care este stabilita in Franța, care a furat diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline, adica aproape 5 milioane de euro, din magazinul de bijuterii de lux Boodles…

- Un polițist din Blaj a fost condamnat de instanța de judecata pentru fals intelectual, dupa ce a falsificat semnatura unui martor, pe un proces verbal intr-un dosar de consum de droguri. Fapta pentru care Dumitru M., agent de poliție al Poliției Municipiului Blaj, a fost condamnat s-a petrecut la jumatatea…

- Brigitte și Florin Pastrama și-au primit pedeapsa in dosarul in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrafacere a unei marci și punerea in circulație a unor maști de protecție contrafacute. Iata care este prima decizie luata de autoritați.