Sporting Liești- Aerostar și CSM Bacău- FC Dinamo Bacău FRF a anunțat programul turului 1 al Cupei, efectuat in baza imperecherii pe criterii geografice. Se joaca in manșa unica miercurea viitoare, pe 17 august. Pana atunci, curg jocurile de pregatire ale echipelor bacauane Pentru divizionarele C bacauane Aerostar, CSM și FC Dinamo, sezonul 2022-2023 va incepe in mod oficial la mijlocul saptamanii viitoare, odata […] Articolul Sporting Liești- Aerostar și CSM Bacau- FC Dinamo Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația AGRICOLA – Neam de Gospodari continua in anul 2022 seria proiectelor sale social-educative dedicate comunitații bacauane in special și tuturor oamenilor care doresc sa faca alegeri sanatoase pentru creșterea calitații vieții lor. “Gatim și traim sanatos” Luna februarie 2022 a debutat…

- In plin sezon estival, autoritațile din domeniul siguranței alimentare anunța prezența unui anumit sortiment de inghețata, cu nivel ridicat de „chimicale” periculoase, pe rafturile comercianților. Inghețata era vanduta in aproape toate marile lanțuri de magazine din județ. Autoritatea Naționala Sanitar…

- Galeria bacauana este in doliu dupa dispariția unuia dintre membrii sai reprezentativi, Costel Stoica (37 de ani) Un gol in suflete și in tribune. Un gol imens, lasat de dispariția, la doar 37 de ani, a unuia dintre cei mai reprezentativi membri ai galeriei bacauane. Se numea Costel Stoica, dar toata…

- Una calda și alta rece pentru divizionarele C bacauane prezente in play-out-ul Ligii a III-a care s-a incheiat ieri. Cea rece: CSM Bacau a retrogradat in Liga a IV-a, platind tribut subfinațarii, managementului defectuos și inconstanței rezultatelor. Pentru a urca pe locul 4 in play-out-ul Seriei 1…

- In perioada 09-15 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacau au organizat o acțiune de prevenire și combatere a infracționalitații in targurile saptamanale organizate la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Bacau. In urma activitaților desfașurate,…

- Prin victoria cu 2-1 contra Metalului Buzau, Aerostar nu mai poate pierde locul 3 in play-off-ul Seriei 2, CSM Bacau este ca și retrogradata ca urmare a remizei interne cu Știința Miroslava, in timp ce revelația FC Dinamo Bacau a obținut a șaptea victorie din cele opt meciuri disputate in play-out:…

- Campionatul Ligii a III-a intra in ultima linie dreapta. In acest weekend este prpgramata etapa a opta, penultima pentru zona play-off-ului, respectiv antepenultima pentru echipele angrenate in play-out. In play-off-ul Seriei 2, Aerostar va intalni vineri, acasa, Metalul Buzau, intr-un joc in care „aviatorii”…

- La festivitatea ce a marcat schimbare de denumire a arenei bacauane, Narcisa Lecușanu a ținut un discurs care a mers la inima celor prezenți in tribune Narcisa Lecușanu zambește. Zambește și se emoționeaza atunci cand i se cere sa aleaga cea mai frumoasa amintire ce o leaga de Sala Sporturilor din Bacau…