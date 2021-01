Sporting Juniorul Vaslui se va reuni pe 18 Liga 3 LA TREABA… Reunirea echipei Sporting Juniorul Vaslui este programata pe 18 ianuarie. In primele doua saptamani de pregatire se va pune accent pe Articolul Sporting Juniorul Vaslui se va reuni pe 18 apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- IN AFARA LEGII… Incident in județul Vaslui la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a fotografiat buletinul de vot apoi și-a pus poza pe rețelele de socializare. Acesta și-a pus ștampila pe partidul lui Ponta și ii sfatuia pe vasluieni sa faca la fel. deși acest lucru e interzis in ziua alegerilor.…

- Handbal ESEC… Romania a fost invinsa de Germania cu 22-19, in meciul de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Vasluianca Lorena Ostase (pivot, 23 de ani) a jucat trei sferturi din meci, reusind sa inscrie si trei goluri. Fara Pintea, Moise si Dedu, jucatoare lovite de Covid-19,…

- DECIZIE…Condamnat, in prima instanta, la inchisoare cu suspendare, dupa o bataie aplicata vasluiencei Ioana Tomescu, in parcarea fostului club Cuba, Valentin Craciun a lipsit la « intalnirea » cu magistratii Curtii de Apel. Instanta ieseana este cea care judeca apelul si, tinand cont ca, la sedinta…

- La cateva ore dupa inaugurarea Centurii Bacaului, au aparut primele probleme in asfalt. La intrarea dinspre comuna Nicolae Balcescu, pe breteaua spre tronsonul de autostrada, un autoturism și-a distrus o roata intr-o fisura aparuta la o imbinare (rost de dilatație). Joi dimineața, responsabilii DRDP…

- Liga 2 NU RENUNTA… Revenire surprinzatoare in fotbalul romanesc. Fostul antrenor al Vasluiului, Viorel Hizo (73 de ani), va semna in perioada urmatoare cu Rapid Bucuresti, urmand sa ocupe o functie de director in cadrul clubului giulestean. „Dulaul” a adunat 4 mandate la FC Vaslui, in sezoanele 2006-2007,…

- Unul dintre dosarele distruse in urma incendiului care a avut loc la Judecatoria Iași este cel al lui Silviu Iulian Gitlan. Acesta a formulat o contestație la executare, prin intermediul careia spera sa ajunga in curand acasa. Silviu Iulian Gitlan a fost condamnat recent la 1 an, 4 luni și 328 de zile…

- Kaufland vine in sprijinul producatorilor de legume si fructe care nu-si mai pot vinde produsele in piete din cauza restrictiilor impuse de autoritati pentru a limita raspandirea COVID-19. Compania a anuntat ca toate cele 135 de magazine din țara vor gazdui producatorii romani, in condițiile in care…

- CONTROALE… Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, sambata si duminica, la nivel judetean, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei COVID-19.…