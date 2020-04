Stiri pe aceeasi tema

- Bundesliga se va desfașura cu doar 239 de persoane pe stadion, gala UFC de peste 10 zile va avea loc pe o insula privata, iar Australian Open 2021 anunta inca de pe acum restrictii incredibile China a ridicat restrictiile, Austria a anuntat ca va face acelasi lucru in cel mult doua saptamani, Federatia…

- Nemții se pregatesc de reluarea campionatului. Toate echipele din Budesliga au reluat antrenamentele, iar primele meciuri ar putea avea loc la inceputul lunii mai. Insa fara fani. Directorul executiv al Bundesliga, Christian Seifert, a vorbit despre reluarea campionatului, care va avea loc in condiții…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, care are trei titluri de Grand Slam in palmares, a declarat ca nu isi imagineaza reluarea sezonului WTA, intrerupt alaturi de cel ATP din cauza pandemiei de coronavirus, fara spectatori in tribune, relateaza DPA. ''Pentru mine, locul fanilor este…

- In plina pandemie de coronavirus, nemții vor relua campionatul pe 1 sau 8 mai cu efective reduse de doua ori și jumatate decat in mod normal in cazul unei partide cu tribunele goale. La primul și singurul meci din Bundesliga disputat pana acum fara spectatori, un Monchengladbach - Koln (2-1), pe 11…

- Cluburile din primele doua ligi germane de fotbal au planuit reluarea sezonului 2019/2020 la inceputul lunii mai si finalizarea lui la sfarsitul lunii iunie, cu meciuri fara spectatori, in cazul in care autoritatile sanitare isi vor da acordul in pofida pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Revista…

- ​Cluburile din primele doua ligi germane de fotbal au planuit reluarea sezonului 2019/2020 la începutul lunii mai si finalizarea lui la sfârsitul lunii iunie, cu meciuri fara spectatori, în cazul în care autoritatile sanitare îsi vor da acordul în pofida pandemiei…

- Unii dintre jucatorii din campionatul de fotbal al Germaniei au profitat de pauza generata de actuala pandemie de coronavirus, pentru a-si relua studiile, urmand cursuri la distanta, informeaza presa germana, citata de cotidianul L'Equipe.Toate meciurile din Bundesliga sunt oprite incepand…

- Guvernul italian a hotarat, miercuri, ca toate competițiile sportive sa se dispute cu porțile inchise.Asta inseamna ca toate partidele de fotbal din Serie A se vor juca fara spectatori in tribuna.In plus, toți angajații cluburilor de fotbal din Italia vor fi obligați sa faca verificari la intervale…