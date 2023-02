Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Chindia Targoviste a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Universitatea Cluj, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii. Oaspetii au condus cu 2-0. Gazdele au egalat marcand ultimul gol dupa minutul 90, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CSM Iasi 2020 a confirmat faptul ca este foarte departe de nivelul pe care il are colega din Seria B a Diviziei A de handbal feminin, Corona Brasov. Sambata, in partida pe care iesencele au disputat-o acasa, in Sala Liceului cu Program Sportiv, in compania brasovencelor, oaspetele s-au impus la scor,…

- CSM Iasi 2020 si-a luat revansa in fata CNE Sfantu Gheorghe, trupa de junioare care invinsese in tur, la Iasi, in Divizia A de handbal feminin, ultimul esalon intern. Sambata, gruparea ieseana s-a impus in Covasna lejer, cu scorul de 34-23 (18-12). CSM a acumulat astfel 27 de puncte si si-a consolidat…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a jucat sambata la Galati, cu echipa locala CSM II, in etapa a XI-a a Diviziei A, a doua a returului sezonului regulat in ultimul esalon intern. Asa cum era de asteptat, oaspetele s-au impus in fata unei grupari modeste, care, foarte probabil, se va desfiinta…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a pornit cu dreptul in 2023. Sambata seara, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia ieseana a confirmat asteptarile si a trecut de o grupare modesta, HCF Piatra Neamt, in prima etapa a returului Diviziei A. Gazdele s-au impus la scor, 33-18, nu insa…

- Ultimul esalon intern de handbal feminin programeaza maine prima etapa a returului. CSM Iasi 2020 va juca acasa primul meci din a doua jumatate a campionatului. De la ora 18:00, in Sala Liceului cu Program Sportiv, iesencele se vor confrunta cu HCF Piatra Neamt. Gazdele vor sa-si ia revansa dupa rusinosul…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a incheiat anul asa cum l-a inceput. In genunchi! Marti seara, formatia pregatita, pe hartie, de Daniel Bura si Macrina Tomuleac a cedat, surprinzator, in Sala Sporturilor din Bacau, cu 21-25 (12-13), in fata CSM Bacau, in turul preliminar al Cupei Romaniei. Gruparea…