Spor negativ accentuat al populaţiei judeţului Bistriţa-Năsăud în 2020, în comparație cu anul precedent Numarul persoanelor decedate anul trecut in judetul Bistrita-Nasaud a fost cu 1.009 mai mare decat cel al nou nascutilor, motiv pentru care s-a inregistrat un spor natural negativ accentuat raportat la cel din 2019, cand numarul nou nascutilor a fost mai mare cu 10 fata de cel al decedatilor, potrivit datelor centralizate de Directia Regionala de Statistica (DRS). Numarul lunar al deceselor a crescut constant incepand cu luna aprilie 2020, luna in care s-a inregistrat si primul deces al unui pacient cu COVID-19 din judet, astfel ca, la final de an, au fost in total 4.048 de persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

