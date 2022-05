Stiri pe aceeasi tema

- Declinul demografic continua. Spor natural negativ in Romania, confirmat de INS Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ si in luna februarie a acestui an, la minus 17.688 de persoane, comparativ cu minus 11.904 de persoane in februarie 2021, arata datele publicate, luni, de Institutul…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ si in luna februarie a acestui an, la minus 17.688 de persoane, comparativ cu minus 11.904 de persoane in februarie 2021, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul III din 2021, a informat Institutul Național de Statistica, miercuri, 16 martie. Pensia medie lunara este de 1.679 de lei, potrivit INS . In ultimele trei luni…

- In luna ianuarie 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.169 copii, cu 2.381 mai putini copii decat in luna decembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2022 a fost de 26.315 (13.694 barbati si 12.621 femei), cu 1.325 decese (604 barbati si 721 femei) mai putine decat in luna decembrie…

- Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- In timp ce niciun partid politic nu ridica la rang de prioritate politicile de stimulare a natalitații, ”Romania educata, cea a lucrului bine facut” promovata de Klaus Iohannis și pusa in practica de Nicolae Ciuca consemneaza o statistica apocaliptica: in 2021 s-au nascut cei mai puțini copii din…

- ​​Sub 180.000 de copii au venit pe lume anul trecut, potrivit unui anunț facut joi de Institutul Național de Statistica. In 2020 se nascusera puțin peste 200.000 de copii, dar și acel numar era un record al ultimilor ani, record care a fost doborat de nașterile din 2021. ”Generația din 1961…

- “In luna decembrie 2021 s-a inregistrat nasterea a 16.550 copii, cu 1.731 mai multi copii decat in luna noiembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2021 a fost de 27.640 (14.298 barbati si 13.342 femei), cu 11.013 decese (5.185 barbati si 5.828 femei) mai putine decat in luna noiembrie…