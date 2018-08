Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 51-a a Turului ciclist al Romaniei va avea loc in perioada 18-23 septembrie si, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri va trece prin cele trei provincii istorice ale Romaniei, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Ciclism. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism…

- Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Civitas Solis organizeaza la Alba Iulia Cupa ”Rotary” la tenis de camp. Competiția este adresata copiilor cu varsta cuprinsa intre 10 și 16 ani, fete și baieți. Ajunsa in acest an la a VII-a ediție, competiția este inclusa in calendarul oficial al Federației Romane…

- Pierderile inregistrate de fermierii danezi vor fi mai mari decat se estima anterior, a anuntat miercuri un grup de lobby al industriei agricole, care a avertizat ca acest lucru va duce la inmultirea cazurilor de faliment, transmite Reuters. La fel ca multe alte tari din nordul Europei, Danemarca…

- Fostul castigator al Turului ciclist al Frantei, germanul Jan Ullrich, a fost arestat vineri dimineata dupa ce a lovit o prostituata la Frankfurt, a anuntat politia germana, citata de AFP. "Jan Ullrich a fost arestat in cursul diminetii si se afla in continuare in stare de retinere", a declarat un purtator…

- Concurs național pentru traducerea poeziei romanești Primim urmatorul comunicat: Lansam a doua editie a Concursului National pentru Traducerea Poeziei Romanesti „Lidia Vianu Translates”. Acest concurs se desfasoara anual si se adreseaza poetilor romani de pretutindeni. Premiul oferit consta in traducerea…

- Bucuresti, 31 mai /Agerpres/ - Romania va fi reprezentata de patru echipaje masculine la intrecerile Cupei Mondiale de canotaj de la Belgrad, programate de vineri pana duminica, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de profil. Echipajul de dublu rame este alcatuit din Marius-Vasile…