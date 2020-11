Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Învațamânt cere Guvernului spor de calculator pentru profesori, sub pretextul ca desfașurarea școlii online presupune o expunere a cadrelor didactice la radiațiile emise de dispozitivele electronice, potrivit Edupedu.…

- Spor de calculator pentru profesori, asta solicita Guvernului in plina campanie electorala Federația Sindicatelor Libere din Invațamant. Printr-o adresa obținuta de edupedu.ro , FSLI reclama faptul ca “gradul de nemulțumire al salariaților este din ce in ce mai mare” și cere spor pentru condiți de munca,…

- Gradul de realizare a lucrarii de retehnologizare a Statiei Electrice de Transformare Domnesti se apropie de 80%, iar estimarile arata ca proiectul se va finaliza in primul semestru al anului viitor, a declarat, vineri, Catalin Nitu, directorul general al Transelectrica. Potrivit unui…

- Guvernul a atacat la CCR legea pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din invațamant in contextul epidemiei COVID-19, precum și legea care respinge OUG care permitea Guvernului sa vanda...

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, despre proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților care prevede acordarea unui stimulent personalului din invațamant."N-am citit proiectul, cand va ajunge il vom citi. Vom solicita Guvernului sa ne spuna daca exista fonduri și vom lua o decizie.…

- Klaus Iohannis acuzat in termeni foarte duri, miercuri, amendamentele pe care le-a impus PSD legii privind rectificarea bugetara, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. "Pot sa va spun un lucru care sincer m-a intristat și chiar m-a surprins un pic: azi, in comisiile de buget reunite,…

- Profesori din orasul spaniol Bilbao au organizat marti o greva de o zi, pentr a protesta fata de reactia guvernului regional fata de criza provocata de Covid-19, in timp ce lucratori medicali din Madrid au iesit in strada pentru a cere conditii de munca mai bune, transmite Reuters.Protestatarii…

- ALDE a reacționat, sambata, la declarația vicepremierului Raluca Turcan, despre maștile de protecție pentru elevii și cere Guvernului sa le cumpere pentru copii la inceperea anului școlar. ALDE acuza Guvermul ca nu a asigurat maștile pe care și-a asumat ca le va da romanilor din categorii defavorizate…