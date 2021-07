Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile in cazul exploziei de la Arad continua, iar Parchetul General coordoneaza ancheta si structurile MAI sunt in contact cu partenerii externi pentru strangerea de date legat de cazuistica, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Parchetul General coordoneaza…

- Directorul general al Clubului de fotbal Zimbru Chișinau, Iulia Petuhova, și vicepreședintele clubului, Sevastian Botnari, au demisionat, din proprie inițiativa, din funcțiile pe care le ocupa, transmite moldpres.md.

- Fostul fotbalist Marcel Puscas a fost numit in functia de director general al clubului FC U Craiova 1948, a anuntat, marti, echipa nou-promovata in Liga I de fotbal. Puscas a mai activat in cadrul clubului din Banie, fiind presedinte din noiembrie 2018 pana in iulie 2020. Marcel…

- Compania aeriana de stat din Italia care va inlocui Alitalia, aflata in faliment, va incepe operatiunile abia in septembrie, ratand sezonul vacantelor de vara, potrivit unor surse guvernamentale citate de publicatia Corriere della Sera, transmite Reuters. Italia Trasporto Aereo (ITA) urma…

- Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), a afirmat in cadrul unei sesiuni speciale ca, pentru copiii din Fașia Gaza, razboiul dintre Palestina și Israel reprezinta Iadul pe pamant. Secretarul general al ONU deplange situația traita de copiii din Fașia Gaza Oficialul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "consternat" de "numarul tot mai mare de victime civile" si "profund tulburat" de atacul israelian asupra unei cladiri ce gazduia mass-media internationala in Gaza, a declarat sambata un purtator de cuvant, informeaza AFP. Guterres a fost "profund…

- Aida Alexandroaia, directorul general administrativ al Universitații din București (UB) este acuzata de abateri disciplinare grave, dupa ce un audit intern al instituției a scos la iveala ca din conturi lipsesc 571.000 lei. Banii ar fi fost retrași pe rand in ultimii doi ani de o alta angajata a instituției,…

- DNA anunța ca a trimis in judecata doi reprezentanți ai unui club de fotbal din municipiul Arad, pentru mai multe infracțiuni de dare de mita. Deși nu s-a specificat numele clubului, doar UTA se potrivește descrierii din comunicatul oficial al DNA. Se pare ca este vorba despre o pretinsa oferire de…