„Sponsorii” protestelor reținuți în Armenia Unsprezece persoane au fost reținute sub suspiciunea de incurajare materiala a cetațenilor sa participe la proteste in Armenia. Acest lucru a fost declarat in cadrul Comitetului de Investigații, relateaza mass-media armeana. Potrivit materialelor departamentului, au fost distribuite 6 inregistrari pe 5 conturi diferite in rețelele de socializare, in care se discuta despre incurajarea materiala Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

