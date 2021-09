Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica incepe de luni, 20 septembrie, incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica și probele de presiune la instalatiile interioare, in București potrivit News.ro. Termoenergetica anunța ca actiunile sunt necesare pentru a pregati rețeaua de termoficare…

- Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) incepe de luni incarcarea cu apa a instalatiilor si probele de presiune la instalatiile interioare, in Capitala. Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) S.A. anunta ca luni, 20 septembrie 2021, incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare…

- Serviciul Public Local de Termoficare Brasov anunta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant: 1. Muncitor calificat (instalator) M, G I – Serviciul Dispecerat-Intervenții– 1 post vacant: – studii medii/profesionale/generale;– calificare profesionala de…

- Pandemia nu inceteaza sa ne surprinda. De fapt nu atat pandemia, cat ideile ce le vin oamenilor in perioade dificile. Anca Șiofletea a avut un vis si anume sa devina designer vestimentar. Viata este insa mereu surprinzatoare si vine cu alternative. Asa s-a nascut MegaDesign, care are o oarecare legatura…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov a inceput demersurile pentru obtinerea autorizatiei ISU. Conducerea spitalului a lansat o licitatie in valoare de 506.940 lei cu TVA pentru intocmirea mai multor documentatii. Consultantul va face demersurile pentru legalizarea modificarilor interioare, a amenajarii…

- Muzeul Tradițiilor Codlene are bucuria de a va invita la o noua expoziție de pictura, organizata de d-na Anca Timis din Brașov, ce va fi inaugurata joi, in data de 29.07.2021, ora 17:30. Despre Anca Timiș ar fi multe de spus, insa va aducem in atenție doar cateva dintre calitațile care o desavarșesc…

- De anul viitor, cei care sunt inca racordați la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic vor benficia de reducerea cotei taxei pe valoarea adaugata (TVA) pentru energia termica. TVA-ul la energia termica furnizata in sistem centralizat va scadea de la 19% la 5%, prevede Legea nr. 196/2021…