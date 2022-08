Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre foștii concurenți de la Asia Express și-au dat intalnire in seara aceasta la Splash! Vedete la apa. Adriana Trandafir impreuna cu fiica ei, Maria Speranța, Eliza Natanticu, Francesco Paglieri, Cucu de la Noaptea Tarziu și Emi au concurat in seara aceasta pentru premiul cel mare. Iata cine…

- Adriana Trandafir este cea mai apreciata și susținuta concurenta din aceasta seara, de la Splash! Vedete la apa, chiar de catre ceilalți concurenți. S-a descurcat de minune și nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de saritura de la fosta concurenta de la Asia Express. I-a lasat pe toți cu gura cascata,…

- Doinița Oancea și Florin Pastrama sunt cei doi concurenți calificați in finala saptamanii de la „Splash! Vedete la apa!”. In aceasta seara, actrița Adriana Trandafir va oferi o lecție de viața impresionanta.Limite depașite, lacrimi de fericire si frica deopotriva, dans, energie buna și zambete, acestea…

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce s-au cununat civil. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii, iar in ziua in care…

- Vica Bochina s-a accidentat grav in zona pieptului in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a intamplat totul. Blondina a izbucnit in lacrimi, dupa ce a acceptat provocarea și a sarit de pe platforma de cinci metri.

- Mesajul emoționant pe care l-a transmis Catalin Botezatu, la Splash! Vedete la apa, pentru Irisha. Bruneta a fost copleșita de emoții. Cum a reacționat vedeta dupa ce a ascultat ceea ce i-a spus designerul, dar și de la cați meri a sarit, și ce parere a avut juriul.

- Deși in ultimii ani s-a retras din luminile reflectoarelor, iata ca Banel Nicolița se numara printre concurenții noului sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Fostul fotbalist s-a pregatit temeinic și a fost gata sa ii dea pe jurați pe spate, numai ca fix inainte de saritura a izbucnit in lacrimi.

- Banel Nicolița a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa și a sarit de la 10 metri. Deși a dat dovada de curaj urcand pana la cea mai inalta platforma a bazinului de la Bacau, fostul fotbalist s-a dovedit a fi și foarte sensibil.