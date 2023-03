Spitalului Militar dr Carol Davila primește rol strategic și poate trece în subordinea Ministerului Apărării O initiativa legislativa semnata de mai mulți deputați PSD și depusa la Parlament prevede trecerea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” in subordinea nemijlocita a ministrului Apararii Nationale. Motivul: unitatea militara ar urma sa primeasca „rol strategic” și sa asigure servicii medicale inclusiv refugiaților ucraineni. Proiectul, semnat de 107 deputati social-democrati, modifica si completeaza in acest sens Legea privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale. Potrivit legii in vigoare, in subordinea nemijlocita ministrului Apararii Nationale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

