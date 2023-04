Spitalului Județean de Urgență „Constantin Opriș” Baia Mare organizează cursuri gratuite în cadrul campaniei “Școala Mamei” ! Campania “Școala Mamei” aduce intr-un cadru relaxant discuții despre rolul de mama, de parinte, despre naștere și ingrijirea corecta a bebelușului și despre toate provocarile din primul an de viața al acestuia. De asemenea puteți obține informații noi, valoroase despre cele mai importante subiecte cu privire la sarcina, naștere, alaptare și ingrijirea bebelușului. Evenimentul este unul ce ofera informații avizate din punct de vedere medical și care permite intr-un timp nesperat de scurt, proaspeților parinți, sau viitorilor parinți, sa pașeasca in continuare in viața cu inima ușoara și cu o noua… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

