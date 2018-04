Spitalul WPK din Viena: Avem cu 15% mai multi pacienti romani tratati in primul trimestru al anului

Stiri pe aceeasi tema

- Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private austriece, a tratat in primul trimestru al anului cu 15% mai multi pacienti romani, raportat la aceeasi perioada a anului trecut. Tratamentele oncologice au fost solicitate de catre 60% dintre pacienti, WPK fiind unul dintre putinele centre…

- Scene scandaloase au fost filmate, recent, la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Micutii bolnavi sunt tratati in saloane in care gandacii se plimba in voie. Imaginile au fost filmate de o mamica dezgustata de situatie. Insectele misuna prin saloane, dar si pe coridoarele institutiei, fara ca nimeni…

- Cinci pacienți cu gripa sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor babeș” din Timișoara. Numarul timișenilor la care a fost depistat, prin analize de laborator, virusul gripal a ajuns la 19, in acest sezon, conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

- Vineri seara, Politia din Buzau a intrat in alerta -doi pacienti internati la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca au reusit sa fuga de sub supraveghere. Oamenii legii ii cauta. REVENIM I.G.

- " As vrea sa afirm ca recent am efectuat demersuri in scopul incheierii contractului cost-volum pentru un medicament inovator destinat insuficientei cardiace cronice care a fost inclus conditionat in lista de medicamente", spune președintele CNAS. O alta veste buna este aceea ca din 1 iulie,…

- Calitatea actului medical de la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare a transformat unitatea medicala intr-unul dintre cele mai solicitate spitale din judet. Tot mai multi pacienti aleg sa fie consultati sau sa primeasca tratament aici, convinsi de profesionalismul personalului, de la…

- Cinci anevrisme cerebrale ale unei femei au fost tratate, la Targu Mures, prin implantarea simultana a doua dispozitive de ultima generatie. Prin interventia care reprezinta o premiera medicala in Romania a fost eliminat riscul unei hemoragii...

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis fac, luni dimineata, un control la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, unde au fost internati pacienti in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit, transmite corespondentul Mediafax.