Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” din Timisoara a primit o a doua transa din antiviralul Remdesivir, din alocarea europeana destinata Romaniei, in ultimele luni.

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…

- Compania care produce Remdesivir va vinde medicamentul direct spitalelor din Statele Unite, iar decizia ar putea afecta Romania. Subiectul a fost comentat de Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS.

- "De citit, recitit, rumegat si dat mai departe, mai ales pentru bipezi ce fac umbra pamantului in jurul nostru, in loc sa o faca singuri in padure. Nu stiai pe nimeni cu Covid? Iti arat Clujul din Spitalul Clinic de Boli Infectioase, dintr-un salon in care sunt internata cu fetita mea ce are…

- Ea spune ca parintii sai au fost primii infectati si vorbelte despre sentimentele puternice care au coplesit-o la gandul ca parintii ei i-au imbolnavit copilasul. "De citit, recitit, rumegat și dat mai departe, mai ales pentru bipezii ce fac umbra pamantului in jurul nostru, in loc sa o faca…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a amunțat pe contul sau de Facebook ca 40 bucați de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul bolnavilor de COVID-19, ajung maine la Spitalul Judetean Alba, in urma unei discuții pe care a avut-o cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Tot astazi am finalizat discuțiile…

- Un pacient din Timișoara, care a refuzat tratamentul pentru COVID-19, a murit sambata la terapie intensiva. Barbatul, in varsta de 50 ani, a ajuns in urma cu o saptamana la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” cu o forma medie a bolii. Le-a spus medicilor ca nu vrea sa i se administreze Remdesivir,…

- Un barbat de 50 de ani care a spus ca nu vrea ca medicii sa faca experimente pe el cu antiviralul Remdesivir a murit sambata dupa-amiaza in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Era in stare foarte grava de trei zile.