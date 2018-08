Spitalul Universitar, o bomba cu ceas. Aparatura veche, insalubra, cadre medicale cu pumnul in gura

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Circa 15 angajati ai Spitalului Universitar Bucuresti au protestat, luni, in fata institutiei, deoarece sunt nevoiti sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporurilor maxime. Conducerea spitalului spune ca nu sunt bani pentru ambele privilegii.“Vorbim de 10-15 persoane care au protestat.…

- Autoritatile considera ca masurile luate pe perioada de desfasurare a Untold fac din acesta cel mai sigur festival din Europa, dupa cum a explicat seful Directiei Ordine si Siguranta Publica din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Liviu Uzlau, marti, intr-o conferinta de presa.…

- Zeci de cadre medicale din cadrul UPU si din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta vor asigura asistenta medicala la evenimentul care va avea loc saptamana aceasta pe plaja, in municipiul Constanta. Echipa este formata din medici specialisti si rezidenti UPU…

- Politia din Capitala a efectuat joi o serie de perchezitii la Spitalul Universitar, Spitalul Colentina si Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino” din Capitala intr-un dosar in care mai multe cadre medicale sunt suspectate ca ar fi decontat ilegal servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

