Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, in debutul sedintei de guvern de joi, sa o demita pe Sorina Pintea, care s-a numit director medical la unitatea spitaliceasca. “Presedintele Consiliului Judetean Maramures a pus in functie o directoare la Spitalul Judetean. Solicitarea…

- Astazi (n.r. - ieri) , 08 aprilie 2020, domnul ministru al sanatatii, Nelu Tataru a efectuat o vizita de lucru in județul Cluj. In cadrul intalnirii care a avut loc la Instituția Prefectului -... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca a instalat manager militar la spitalul din Deva. Oficialul a spus ca situatia este dificila, dar nu ca cea de la Suceava. ”Nu exista circuite, iar cele care exista nu sunt respectate”, a spus Nelu Tataru.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, marti, ca autoritatile se gandesc la un management militar si la Deva, dupa modelul The post Nelu Tataru: Ne gandim la un management militar si la Deva, dupa modelul Suceava appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Nelu Tataru a explicat, joi seara, in timp ce ședința de guvern era intrerupta, ca el nu este pentru testarea personalului medical și a oferit și explicațiile.”Nu o sa putem testa medicii. Același medic va merge și azi, și maine, și poimaine și tot așa, la serviciu, in spital. Nu avem cum…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz considera ca anunțul noului ministru al Sanatații, Nelu Tataru, care a susținut ca medicii bolnavi cu virusul COVID-19 ar putea fi trimiși in spital, devine un scenariu haotic. Maricela Cobuz a spus ca trimiterea medicilor infectați cu noul coronavirus care ...

- Presedintele Klaus Iohannis va susține joi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta propunerea premierului ca secretarul de stat Nelu Tataru sa preia functia de ministru al Sanatatii, in locul lui Victror Costache.Declaratia sefului…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…