- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat la Digi24 ca relaxarea restricțiilor dupa data de 15 mai va fi facuta gradual, insa multe dintre activitați, mai ales cele cu public, precum spectacolele, nu vor fi reluate in 2020. „In ceea ce privește adunarile,…

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, cel mai mare spital din Capitala, s-a pregatit inca din decembrie 2019 de epidemia de coronavirus, de la aparitia stirilor despre situatia grava din China, cand era clar pentru experti ca virusul va deveni o problema globala. Cand autoritatile politice faceau…

- Autoritatile au anuntat, luni seara ca, in ultimele doua saptamani, la Spitalul Universitar de Urgente din Capitala nu mai putin de 35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost infectati cu noul coronavirus.

- Autoritatile au anuntat miercuri trei noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 85. Este vorba de o femeie de 54 de ani, decedata la doar 45 de minute dupa ce s-a prezentat la sectia de Urgente de la Spitalul Universitar din Capitala, un alt barbat de 85…

- Sapte cadre medicale de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila" au fost diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2, informeaza unitatea medicala, intr-un comunicat transmis marti seara. „In concordanta cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter…

- GCS anunta ca, potrivit raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgența București, au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus (COVID-19) 27 de persoane, din care 17 cadre medicale și 10 pacienți. “De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice,…

- Noua persoane de la un centru de dializa privat din Capitala au fost confirmate cu coronavirus, anunța autoritațile, precizand ca au fost testate 40 de persoane, iar rezultatele au venit pentru 20 dintre ele. Conform Grupului de Comunicare Strategica, Direcția de Sanatate Publica București a inceput…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…