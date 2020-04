Stiri pe aceeasi tema

- Noul coordonator al Spitalului Județean Suceava, generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, care este și secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat ca o parte din personalul medical refuza sa poarte echipamentele de protectie, aceasta fiind una din explicațiile pentru care aici sunt atat de mulți…

- Secretarul de stat Ionel Oprea, care coordoneaza echipa militara de conducere de la Spitalul Judetean Suceava, a declarat, vineri, ca o parte din personal a refuzat sa poarte echipamentele de protectie, de aceea s-a ajuns la un numar atat de mare de infectari.

- Cadrele medicale se tem ca vor fi expuse infecției cu noul coronavirus.Potrivit conducerii unitații medicale, demisiile sunt invocate prin„teama de necunoscut”.Spitalul de Neurologie Brașov este o unitate medicala aflata in a treia linie in lupta impotriva COVID-19.Tot in aceasta dimineața, mai multe…

- Primarul Alin Moldoveanu, viceprimarul Sergiu Constanda și consilierii locali de la Poiana Campina și-au donat indemnizațiile pe o luna pentru a achiziționa echipamente de protecție și substanțe dezinfectate. O parte din aceste materiale au fost deja cumparate și duse la cabinetele medicilor de familie…

- Mai multe solicitari au venit pe grupul de Facebook al mișcarii "Va ajutam din Cluj" de la cadre medicale din spitalele clujene care nu sunt pregatite corespunzator sa lupte cu epidemia de coronavirus. Astfel, personalul medical de la Spitalul de Oncologie, Institutul Inimii…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Toate cadrele medicale din Spitalul din Suceava vor fi testate pentru COVID-19, iar spitalul va fi dezinfectat, dupa ce numarul medicilor infectați s-a marit, anunța, luni seara, Grupul de Comunicare...

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…