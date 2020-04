Stiri pe aceeasi tema

- Suceava este de astazi in carantina totala, la intrarile in zona de securitate sunt puncte de control, pot intra și ieși doar mașinile care aprovizioneaza magazinele și sucevenii care lucreaza in afara orașului. In Suceava sunt sute de cazuri de coronavirus și peste 30% din persoanele cu COVID-19 au…

- Președintele Consiliului Județean cere personalului medical și auxiliar din spitalele timișene sa nu abandoneze lupta impotriva noului coronavirus. Acesta recunoaște ca sistemul medical din Romania este unul imbatranit și nepregatit pentru a face fața unei astfel de lupte, insa le cere medicilor sa…

- Mai multe cadre medicale din sectia de Terapie intensiva a Spitalului din Orastie au demisionat luni. Acestea sustin ca nu au echipamente de protectie si ca sunt expuse imbolnavirii cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan, a declarat, pentru MEDIAFAX , ca si-au…

- Conform raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in tara noastra au fost inregistrate un numar 285 cadre medicale infectate cu noul corinavirus, dupa cum urmeaza:91 medici,90 asistenti medicali, 26 infirmiere,8 ingrijitoare,70 Personal auxiliarDistributie pe judete Arad Total 16 5 Medici,…

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Suceava a fost redeschisa pentru pacientii cu afectiuni acute, in timp ce persoanele care au simptome de afectiuni respiratorii sunt trimise la Sectia de Boli Infectioase din acelasi spital. Unitatea sanitara anunta ca angajeaza medici si asistente.

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a anunțat, printr-un comunicat de presa și pe site-ul unitații medicale, ca angajeaza in regim de urgența, pentru 6 luni, asistente medicale și infirmiere. Masura a fost luata „in urma infectarii majore cu coronavirusul COVID-19, ...

- IN CAUTARE DE PERSONAL… Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi va organiza, la sfarsitul acestei luni, concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a noua posturi vacante. Este vorba despre doua posturi de brancardier, pentru sectia Neurologie si compartimentul Pneumologie, doua posturi…

- Codul roșu instituit de meteorologi in 5 județe a dat alarma! La cateva ore dupa anunțul meteorologilor ca iarna a venit cu toata forța, s-au inchis drumurile. Șoferii care au fost prinși pe șosele de anunțul autoritaților au avut de trecut prin clipe de coșmar.