Spitalul Săpoca, în căutare de asistenți medicali Mai sunt doar trei zile pana la expirarea termenului de depunere a dosarelor de inscriere la concurs, dar niciun candidat nu și-a exprimat intenția de a ocupa postul de asistent medical pentru Secția Neurologie a spitalului. Un post de asistent medical scos la concurs de Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor ne-a sesizat faptul ca rețeaua de magazine Profi a avut un concurs, numai ca… cei care caștigau produsul anunțat, nu puteau intra in posesia lui, din simplul motiv ca… nu exista! ”Rețeaua de magazine Profi au concurs in care poți caștiga produse inexistente. Am caștigat și am avut 7 zile…

- Guvernul a aprobat un nou memorandum prin care deblocheaza alte 2.700 de posturi vacante in sistemul sanitar public, din care 29 de posturi au fost alocate Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapca. Executivul a aprobat, in ședința de joi, un nou memorandum pentru deblocarea posturilor…

- Trei asistenti medicali de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta au fost retinuti pentru luare de mita in forma continuata, fiind acuzati ca au primit bani pentru a urgenta formalitatile de predare a trupurilor persoanelor decedate.

- Marți, 16 aprilie, a avut loc intalnirea de lucru a Serviciului de Probațiune Buzau cu reprezentanții instituțiilor buzoiene, respectiv: Instituția Prefectului Buzau, Consiliul Județean Buzau, Inspectoratul de Poliție Buzau, Primaria Municipiului Buzau și Primaria Ramnicu Sarat, Inspectoratul Județean…

- Dosarele de inscriere la conurs se pot depune la sediul unitații medicale, serviciul RUNOS, pana pe data de 8 aprilie, iar concursul se va desfașura in perioada 22-29 aprilie. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca anunța organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant…

- Situație halucinanta intr-unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala! Este vorba despre spitalul Sfantul Pantelimon acolo unde mai multe persoane ar fi fost angajate fara concurs direct prin semnatura managerului, potrivit unor surse. Mai mult, aceleași surse susțin ca unitatea medicala…

- O valceanca a distrus flori și jardiniere, i-a amenințat pe polițiștii locali cu un cuțit și a fost imobilizata și dusa la psihiatrie. La sesizarea unui cetațean din cartierul Ostroveni , patrula de serviciu din zona a fost direcționata pe bulevardul Tineretului. O femeie a fost vazuta rupand și distrugand…