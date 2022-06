Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații: „Spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul anului 2026 – 2027” Ministrul Sanatații: „Spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul anului 2026 – 2027” Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat in cursul zilei de joi, faptul ca spitalele regionale…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la finalul lui 2026, 2027 si important este ca proiectele pentru doua dintre ele au inceput, respectiv pentru Cluj si Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la finalul lui 2026 - 2027. Potrivit ministrului, a inceput proiectarea pentru doua dintre ele, de la Cluj si Iasi.

- A fost prelungit pentru trei ani Acordul de cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, Grupul San Donato Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia și Asociația Inima Copiilor din Romania, transmite Ministerul Sanatații. In baza acestui…

- Mai multe patronate ale medicilor de familie din țara au transmis un apel catre Ministerul Sanatații. Ei avertizeaza ca nu au fost chestionați cu privire la activitatea de distribuție a pastilelor de iod. Aceasta activitate le-ar bloca cabinetele, iar aceștia refuza sa o faca. Printre medicii care s-au…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Iasi, ca va avea o consultare cu medicii de familie privind distributia pastilelor cu iodura de potasiu si a adaugat ca medicii, indiferent de specializarea pe care o au, trebuie sa isi protejeze pacientii. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca Spitalul de Boli Infectioase din Constanta ar trebui sa reintre in circuitul public.Ministrul a mentionat totodata importanta pastrarii echipelor medicale.Eu unul am vizitat acest spital…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat joi, la Iasi, ca au mai ramas patru judete in care trebuie distribuite pastilele de iodura de potasiu, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…