Spitalul regional de la Iași - obiectivul ministrului Dezvoltării! Ion Ștefan: 'Investiție de 500 milioane de euro' Ministrul desemnat pentru Dezvoltare Ion Ștefan a afirmat, la audierea, marți, in comisiile reunite ale Parlamentului, ca primul spital regional care va fi construit, cel de la Iași, reprezinta o investiție de 500 milioane de euro. „Dupa semnarea contractului de finanțare de la spitalul regional Iași, un obiectiv de 500 de milioane de euro, prioritatea pentru urmatoarea perioada este semnarea contractelor de finanțate pentru celelalte spitale regionale – Cluj și Craiova”, a declarat Ion Ștefan, marți la audierea in comisiile reunite pentru administrație publica, potrivit Mediafax.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

