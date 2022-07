Stiri pe aceeasi tema

- METRO Romania a anunțat joi, 21 iulie prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca de la 1 august creeaza peste 200 de locuri de munca. Totodata, anul acesta, data de 1 august vine cu o creștere de 50% pentru tichetele de masa, valoarea acestora urmand sa fie de 30 lei, valoarea cea maxima reglementata…

- Un centru de terapii alternative este n constructie in Maramures, la periferia Comunei Recea, in apropiere de Baia Mare. Proiectul ALTHERA vizeaza copiii cu deficiente precum autismul, dar si altele.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus de curand ca se asteapta la un nou val al pandemiei, peste vara. La Bucuresti s-a anuntat ca numarul cazurilor a crescut intr-o saptamana de la 1.400 la 4.000. Italia si Marea Britanie sunt din nou in prim-plan cu o medie de aproximativ 90.000 de cazuri zilnice.…

- Astazi, la ora 12:00, autoritațile vor bifa terminarea lucrarilor și darea in folosința a singurului pod realizat dupa ’89 pe rețeaua de drumuri naționale din județul Buzau. Este vorba podul de la Cislau, peste raul Basca Chiojdului, pe DN 10 Buzau – Brașov. Obiectivul, in lungime de 140 de metri, a…

- Este vorba despre edilul liberal al comunei, Popa Zachiu, aflat la al cincilea mandat. Demersul a fost initiat de filiala locala a USR care a strans peste 1.100 de semnaturi, in conditiile in care acesta a fost ales cu mai putin de 600 de voturi. USR ii reproseaza primarului ca nu a facut nicio investitie…

- PESTE 1,38 MILIARDE EURO FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE VOR FI GESTIONATE DE ADR CENTRU PENTRU DEZVOLTAREA JUDETELOR ALBA, BRASOV, COVASNA, HARGHITA, MURES SI SIBIU. Programul Operational Regional (POR) CENTRU 2021-2027, elaborat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru in calitatea sa…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- Romania va cumpara aproximativ 1.000 de doze de vaccin impotriva variolei maimuței, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Anunțul ministrului vine in contextul in care tot mai multe țari inregistreaza infectari cu aceasta boala, iar Belgia a introdus carantina obligatorie pentru pacienții…