Spitalul raional Sîngerei a fost dotat cu panouri fotovoltaice Spitalul raional Singerei va folosi energia fotovoltaica pentru a reduce consumul de energie electrica din rețeaua centralizata și, nemijlocit, costul facturilor. Un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate totala de 84 kW a fost instalat pe acoperișul instituției. {{664820}}Instalația fotovoltaica urmeaza sa acopere circa 30% din consumul anual curent de energie electrica a IMSP Spita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

