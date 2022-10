Spitalul Raional Floreşti ​a fost reabilitat termic A avut loc recepția finala a lucrarilor efectuate in cadrul proiectului „Reabilitarea termica a IMSP SR Florești” din orașul Florești. Proiectul este susținut in cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.1, in domeniul eficienței energetice și valorificarii surselor de energie regenerabila. Valoarea totala a proiectului constituie 2 490 388,20 lei, resurse financiare care au fost utilizați pe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

