Spitalul raional Căușeni a fost dotat cu echipament modern Pacienții Spitalului raional Caușeni „Ana și Alexandru” vor beneficia de investigații imagistice performante dupa ce instituția medicala a fost dotata cu un ultrasonograf cardiac modern. Aparatajul a fost achizitionat din mijloacele fondului de dezvoltare si modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, in urma participarii spitalului la concursul de proiecte investiționale Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

