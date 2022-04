Spitalul, pușcăria și dorul kafkian Bancurile decente nu sunt un subprodus cultural. La originea lor se afla gloria și decaderea, nașterea și moartea unei civilizații. Pana și sobrii antici apreciau rafinamentul lor. Cea mai veche culegere de bancuri, care satirizeaza moravurile antichitații romane, dateaza din secolul al III-lea/ al IV-lea d. Hr. Anecdotele sunt zamislite in varii registre. In registrul […] Articolul Spitalul, pușcaria și dorul kafkian apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Folosesc adjectivele din titlu pentru a defini modul in care „comentatorii” (de ocazie, dar furibunzi!) și postacii de savantlacuri au mai gasit un subiect de atac pe rețelele de socializare: pericolele din Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL), aflat chiar in aceasta perioada in derulare in…

- Prefectul judetului Bacau, impreuna cu conducerile ISUJ Bacau și APIA, a convocat, marți, o prima runda de discuții cu primarii localitaților in care, potrivit evidențelor Inspectoratului, incidența incendiilor de vegetație este cea mai ridicata. O discuție similara va avea loc și vineri. Aproximativ…

- Pe interpreta de muzica populara, Diana Sarbu, ati cunoscut-o in diverse articole ale ziarului nostru, evenimente publice sau private și ați ascultat-o la diverse posturi de televiziune sau radio de profil. Diana Sarbu se mandrește cu un palmares bogat in activitatea artistica, la doar 27 de ani, fiind…

- Elvila devine prima companie de retail din Romania ce va accepta ca mijloc de plata cryptomonedele. Plata se poate face atat pentru achizițiile de la magazinul online, cat și pentru cele facute in lanțul de magazine fizice. Din aceasta saptamana, bacauanii care iși innoiesc mobila achiziționand din…

- In alte circumstanțe avantul razboinic al romanilor ascunși in spatele tastaturilor m-ar fi amuzat; din pacate, pe fondul unei cenzuri informaționale cu privire la conflictul din Ucraina, care nu ne permite accesul decat la punctul de vedere al Kievului, riscam sa cadem intr-o capcana cu consecințe…

- Luna martie a adus o creștere semnificativa a numarului de incedii produse la vegetația uscata. Doar in ultimele 24 de ore, pompierii bacauani au intervenit in 7 astfel de situații in care au fost afectate aproximativ 160 de hectare. In prima jumatate a lunii martie, Inspectoratul pentru Situații de…

- Membrii Grupului operativ de lucru din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau s-au intalnit astazi pentru a pune la punct modalitațile concrete de sprijin și intervenție pentru asigurarea protecției drepturilor acestor copii. Grupul operativ este alcatuit din reprezentanți ai D.G.A.S.P.C, componenta de protecție…

- Scoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești a dat startul inscrierilor pentru admitere. In aceasta sesiune, instituția scoate la concurs 275 de locuri pentru Subofițer de pompier și protecție civila și 25 de locuri pentru Maistru militar auto. Procesul de admitere…