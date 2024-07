Stiri pe aceeasi tema

- Buhuși, 24 iulie 2024 – Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a anunțat recent o serie de masuri menite sa imbunatațeasca accesul la servicii medicale pentru persoanele neasigurate. Incepand cu luna iulie, aceștia vor beneficia de servicii medicale esențiale pentru depistarea și confirmarea…

- Un nou caz grav a fost evaluat și stabilizat cu succes la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși. O pacienta in varsta de 67 de ani, din localitatea Garleni, care a suferit un infarct și o fractura de șold, a primit ingrijiri medicale de urgența din partea unei echipe multidisciplinare la Compartimentul…

- Ministerul Sanatații a aprobat implementarea unui proiect crucial pentru Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, ce vizeaza dotarea Laboratorului de Microbiologie al instituției. Aceasta inițiativa, lansata in 2024 de catre spital, are ca obiectiv principal imbunatațirea calitații investigațiilor…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși anunța cautarea de colaboratori medici, specializați in pediatrie și specialitați conexe, pentru a operaționaliza linia de garda recent aprobata de catre Ministerul Sanatații. Spitalul ofera contracte de garzi avantajoase, conform legislației in vigoare,…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a primit primele echipamente medicale aferente proiectului de dotare cu aparatura și echipamente medicale de ultima generație. Acestea sunt unice in județul Bacau și regiunea Nord-Est. Proiectul, inițiat in urma cu peste doi ani, are o valoare totala de…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși anunța adaugarea unui nou membru in echipa sa medicala. Dr. Cozma Alexandra, medic specialist in neurologie, se alatura echipei dupa ce a finalizat rezidențiatul și a promovat recent examenul de specialitate, obținand certificatul de medic specialist. Cu acest…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a solicitat Ministerului Sanatații finanțarea Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) printr-o nota de fundamentare. Cererea vine pe fondul unei adresabilitați in creștere, in anul 2023 fiind inregistrate 37.229 de prezentari, iar in perioada ianuarie-aprilie…

- In cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, Blocul Operator a beneficiat recent de implementarea unui sistem de conversie de captare a gazelor anestezice, trecand de la modul pasiv la cel activ. Noul sistem de captare a gazelor anestezice (AGSS) elimina in mod activ amestecurile de gaze…