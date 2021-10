Stiri pe aceeasi tema

- Pacienți infectați cu COVID, transferați in unitațile sanitare din Ungaria,in cursul zilei de 15 octombrie 2021, au fost transferați un numar de 12 pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre 5 pacienți intubati care vor fi transferați in centrul universitar din Debrecen…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca joi a inceput transferul primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica, in Ungaria. Este vorba de 10 bolnavi, 8 internați la București și 2 la Timișoara, potrivit Mediafax.ro. Potrivit Ministerului Sanatații, 8 dinre pacienți au fost internați…

- Conform datelor Grupului de Comunicare Strategica, toți cei 24 de pacienți decedați vaccinați prezentau comorbiditați. Din totalul de 304 pacienți decedați, 280 erau nevaccinați și 24 vaccinați. Cei 24 de pacienți decedați vaccinați…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 496 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 4.419 teste, dintre care 2.207 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 264 cazuri. In Timis, 520 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 60 la ATI. In ultimele…

- Ministrul Sanatatii susține ca a finalizat o achizitie publica de 10.600 de flacoane de Tocilizumab, medicament necesar pentru tratarea formelor grave de COVID-19, a iar in aceste zile, spitalele care trateaza pacienți cu forme severe de boala vor primi 2000 flacoane de 400 mg și 6436 flacoane de 80…

- Incepand de astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, sunt in secția de boli infecțioase a unitatii. “In ultimele zile a fost o explozie practic de pacienți infectați…

- Opt pacienti infectati cu virusul SARS CoV 2 sunt internati, pe raza judetului Constanta.Conform purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica din Constanta, Tudorel Ene, opt pacienti infectati cu COVID 19 sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva din spitalele din judetul Constanta.…

- 595 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate joi in Romania, in conditiile in care au fost efectuate aproape 33 de mii de teste in ultimele 24 de ore. Aceasta inseamna o rata de pozitivare de 1,81%. De miercuri pana joi s-au inregistrat de asemenea 14 decese asociate infectiei cu coronavirus. La…