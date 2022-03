Spitalul orășenesc din Harkov a fost distrus VIDEO Spitalul orașenesc din Harkov a fost distrus in timpul unui bombordament, potrivit mai multor publicații locale. Nexta TV transmite ca spitalul a fost distrus in timpul unui atac cu rachete lansat asupra unei zone rezidențiale din oraș. Nu exista informații privind victime. Больница в Харькове. Российские военные преступники, вам не привыкать бомбить больницы. Ни намека на военный объект pic.twitter.com/qPQ8DcSvNy — Аслан (@antiputler_news) March 1, 2022 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini video postate pe rețelele sociale arata cum cladirea Consiliului Local din centrul orașului Harkov este distrusa de o racheta. Karkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, este ținta unui atac susținut din partea rușilor, care și-au intensificat ofensiva și asupra capitalei Kiev, dar și…

- Больница в Харькове. Российские военные преступники, вам не привыкать бомбить больницы. Ни намека на военный объект pic.twitter.com/qPQ8DcSvNy — Аслан (@antiputler_news) March 1, 2022 Hospital destruido #Ucrania pic.twitter.com/iQkRxqsglq — Eplay News (@eplaynewsbr) March 1, 2022

- Cel mai mare avion din lume, un Antonov AN-225, a fost distrus in timpul invaziei ruse a Ucrainei, susțin oficialii ucraineni. Vestea a generat tristețe in lumea aviației, in care aeronava reprezenta un simbol.

- Marti, Volodimir Zelenski a vorbit prin intermediul unei conferinte in Parlamentul European. Dupa discursul sau, presedintele Ucrainei a fost aplaudat si ovationat in picioare. ❗️Today, Volodymyr Zelensky spoke via conference in the European Parliament. After his speech in the #European Parliament,…

- Cladirea administrației regionale din Harkov a fost bombardata de militarii ruși. Exista mai mulți oameni prinși sub daramaturi. Ce a s-a ales de ea, se poate vedea mai jos: More footage from #Kharkiv pic.twitter.com/txwPvSBkm7 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 As a result of the shelling of #Kharkiv…

- Zeci de localnici din Cernigov, nordul Ucrainei, s-au pus in fața coloanei de tancuri a Rusiei impiedicand-o sa inainteze. Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem .And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC…

- Noul Cod Rutier le interzice soferilor care au anumite boli sa conduca fara avizul unui specialist. Astfel, orice medic care constata o afectiune incompatibila cu sofatul este obligat sa-l trimite pe pacient la un centru de testare acreditat. Soferii declarati incompatibili trebuie sa predea permisul…

- Studenta de la Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti, acuzata ca a omorat cu sadism o pisica, posibil in timpul unui ritual satanic, a fost internata la Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina.