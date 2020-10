Spitalul Mureș se va închide pentru bolnavii cronici și va primi doar urgențe și cazuri de COVID-19 Spitalul Clinic Județea Mureș a anunțat ca nu va mai primi niciun bolnav cronic, ci doar urgențele și bolnavii de COVID-19. Este prima decizie de acest gen a unui spital clinic județean de la startul pandemiei. Cezar Irimia, reprezentantul Alianței Pacienților Cronici, a declarat la Digi24 ca decizia este nedreapta fața de bolnavii cronici care nu vor mai avea astfel unde sa se duca. In plus, bolnavii de COVID-19 erau oricum favorizați in fața celor cronici. Spitalul, aflat in subordinea Consiliului Judetean Mures, a informat, ca din totalul de 2.497 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este situația la zi analizata de Direcția de Sanatate Publica Mureș in funcție de numarul de cazuri pozitive confirmate cu virusul SARS-CoV-2. Propunerea DSP avizeaza ca elevii din localitațile Targu Mureș, Iernut, Albești, Aluniș, Corunca, Gheorghe Doja, Sancraiu de Mureș, Sangeorgiu de Mureș, Suplac…

- Cautarile pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o creștere a numarului de cazuri de coronavirus cateva saptamani mai tarziu, susțin cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, conform Bloomberg. Oamenii de știința au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sambata, ca in prezent niciunul din cele 10 tronsoane ale Autostrazii Transilvania care mai sunt de executat nu mai este blocat, fiind finalizate, in proiectare sau in executie, transmite Agerpres. Prezent sambata, la Marca, la semnarea contractului…

- "Ca urmare a informatiilor vehiculate in spatiul public, dar si a sesizarilor primite la MMAP privind nereguli in activitatea Directiei Silvice Mures, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe a decis trimiterea Corpului de Control si a echipei de Audit a institutiei pentru verificari amanuntite.…

- De la inceputul crizei generate de noul coronavirus numarul donatorilor de sange a scazut semnificativ la nivelul județului Mureș. In toata aceasta perioada angajații Spitalului Clinic Județean Mureș au sprijinit Centrul Regional de Transfuzie Sanguina prin donari voluntare de sange pentru a asigura…

- O adresa primita de la Centrul de Cercetari Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF), din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Tirgu Mureș, anunța Spitalul Clinic Județean Mureș ca din 20 iulie incepand nu mai realizeaza testare pentru Covid-19…

- Spitalul Clinic Județean Mureș a publicat pe pagina web a unitații medicale vineri, 17 iulie, un comunicat de presa in care subliniaza scaderea semnificativa a numarului de donatori de sange la nivelul Județului Mureș de la inceputul crizei generate de COVID-19. In aceasta perioada angajatii Spitalului…

- Spitalul Clinic Județean Mureș anunța ca luni, 25 de cadre medicale din Secția Clinica Ortopedie și Traumatologie, coordonata de Prof. univ. Dr. Pop Tudor Sorin, se vor afla la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina, Tirgu Mureș pentru a dona sange. De la inceputul crizei generate de noul coronavirus…